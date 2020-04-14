Адурис завершит карьеру после финала Кубка Испании

Нападающий бильбаосского «Атлетика» Ариц Адурис намерен завершить карьеру по окончании сезона, но только после финального матча Кубка Испании, сообщает Marca.

По данным источника, руководство клуба готово продлить контракт с футболистом до финала Кубка Короля, когда бы матч не состоялся. Форвард подпишет новое соглашение после того, как федерация футбола Испании и ФИФА согласуют вопрос о механизме продления контрактов в условиях переноса сроков трансферного окна.

Контракт Адуриса с «Атлетиком» истекает 30 июня 2020 года, но соглашение будет продлено, так как нынешний сезон не закончится в запланированные сроки из-за пандемии коронавируса.

Финальный матч Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Атлетик» должен был состояться 18 апреля, но был перенесён на неопределённый срок.

В нынешнем сезоне 39-летний Адурис провёл 17 матчей и забил один гол.