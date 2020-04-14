Результаты всех футбольных матчей 13 апреля

13 апреля состоялись очередные матчи в чемпионатах Беларуси и Никарагуа, а также товарищеские игры с участием шведских клубов.
Беларусь. Высшая лига. 4-й тур
«Славия-Мозырь» — «Рух» (Брест") — 0:0
Никарагуа. Лига Примера — Клаусура. 16-й тур
«Чинандега» — «Реал Эстели» — 1:3
«Депортиво Окоталь» — «Вальтер Ферретти» — 0:1
Товарищеские матчи
«Корнер» — «Силс» — 2:2
«Болстанас» — «Коньяспор» — 0:0
«Альвсьо» — «Ассириска Юнайтед» — 5:0
«Асмундсторпс» — «Скаберсьо» — 1:0
«Партилле» — «Ултбунас» — 4:2
«Гродинг» — «Содерталье» — 4:3
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.
- 14 апреля 2020
-
01:38
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:50
-
00:48
-
00:46
-
00:45
-
00:25
-
00:23
-
00:16
- 13 апреля 2020
-
23:56
-
23:51
-
23:36
-
23:27
-
23:14
-
23:02
-
22:56
-
22:35
-
22:31
-
22:17
-
22:07
-
21:52
-
21:40
-
21:29
-
21:20
-
21:05
-
20:46
-
20:35
-
20:05
-
20:05
-
19:47
-
19:33
-
19:32
-
19:14