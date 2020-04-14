Результаты всех футбольных матчей 13 апреля

13 апреля состоялись очередные матчи в чемпионатах Беларуси и Никарагуа, а также товарищеские игры с участием шведских клубов.



Беларусь. Высшая лига. 4-й тур

«Славия-Мозырь» — «Рух» (Брест") — 0:0

Никарагуа. Лига Примера — Клаусура. 16-й тур

«Чинандега» — «Реал Эстели» — 1:3

«Депортиво Окоталь» — «Вальтер Ферретти» — 0:1

Товарищеские матчи



«Корнер» — «Силс» — 2:2

«Болстанас» — «Коньяспор» — 0:0

«Альвсьо» — «Ассириска Юнайтед» — 5:0

«Асмундсторпс» — «Скаберсьо» — 1:0

«Партилле» — «Ултбунас» — 4:2

«Гродинг» — «Содерталье» — 4:3



Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.