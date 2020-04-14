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Результаты всех футбольных матчей 13 апреля

Результаты всех футбольных матчей 13 апреля
Футбол 0

13 апреля состоялись очередные матчи в чемпионатах Беларуси и Никарагуа, а также товарищеские игры с участием шведских клубов.

Беларусь. Высшая лига. 4-й тур

«Славия-Мозырь» — «Рух» (Брест") — 0:0

Никарагуа. Лига Примера — Клаусура. 16-й тур

«Чинандега» — «Реал Эстели» — 1:3
«Депортиво Окоталь» — «Вальтер Ферретти» — 0:1

Товарищеские матчи

«Корнер» — «Силс» — 2:2
«Болстанас» — «Коньяспор» — 0:0
«Альвсьо» — «Ассириска Юнайтед» — 5:0
«Асмундсторпс» — «Скаберсьо» — 1:0
«Партилле» — «Ултбунас» — 4:2
«Гродинг» — «Содерталье» — 4:3

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.

Беларусь - Высшая лига. 4-й тур
13 апреля 2020, понедельник. 17:30 МСК
Славия-Мозырь
Мозырь
Окончен
0 : 0
Рух
Брест
Удаления: нет / Диалло – 62'
Никарагуа - Примера. Клаусура. 16-й тур
13 апреля 2020, понедельник. 00:00 МСК
Чинандега
Чинандега
Окончен
1 : 3
Реал Эстели
Эстели
0:1 – 34'   1:1 – 39' (пен)   1:2 – 74'   1:3 – 75'
Никарагуа - Примера. Клаусура. 16-й тур
13 апреля 2020, понедельник. 01:00 МСК
Депортиво Окоталь
Окоталь
Окончен
0 : 1
Вальтер Ферретти
Манагуа
0:1 – 37'
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