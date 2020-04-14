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Д. Комбаров: Роналду показал упражнение на пресс, чтобы поддержать людей, мотивировать их

Д. Комбаров: Роналду показал упражнение на пресс, чтобы поддержать людей, мотивировать их
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Сейчас мы можем общаться с родными – это один из плюсов самоизоляции. Дочка у меня, например, начала готовить и мыть посуду, помогает бабушке чистить картошку. Ей это нравится – сама проявляет инициативу. Сегодня проснулся, а она рядом: «Пап, пошла делать тебе кофе».

Челленджи – это способ общения в юмористической форме. Роналду показал это упражнение на пресс, но ты не достигнешь пика мастерства, просто качая пресс. Он запустил это, чтобы поддержать людей, мотивировать заниматься домом спорта.

У нас возможны только индивидуальные тренировки, конспектов никаких было – все сами знают, как поддерживать форму – силовые упражнения, рывки, бег. Я стараюсь заниматься каждый день, выполняю всё с нагрузкой – представил, что должен получать ту же нагрузку, что и в сезоне, а не как в отпуске: «Хочешь – тренируешься, хочешь – нет». Понятно, что беговой работы меньше – бегаю только по дорожке, но рывковую работу выполняю рядом с домом", — сказал Комбаров в эфире телеканала «Россия 24».

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