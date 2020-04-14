Дмитрий Комбаров: «Крылья Советов» судят нормально

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о судействе в матчах Российской Премьер-Лиги.
«Нас нормально судят. Есть ошибки, но, чтобы они сильно влияли на результат, вспомнить не могу. Но судьи ошибаются, системе повторов не отстроена – так, как нужно ей пользоваться ещё не научились – отсюда идёт затяжка времени, некоторые моменты не разбираются. Но «Крылья» судят нормально», — сказал Комбаров в эфире телеканала «Россия 24».
«Крылья Советов», набрав в 22 матчах 22 очка, находятся в зоне вылета и занимают 15-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
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