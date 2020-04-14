Комбаров — о возможном банкротстве «Крыльев»: нам сказали, что с клубом ничего не случится

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал информацию о возможном признании клуба банкротом.
«Когда эта информация появилась, то в нашу командную группу эти новости тоже залетели. Мы обсудили всё, но быстро появилось опровержение из инсайдерских источников, что это просто вброс. Бурной реакции не было, были спокойны и ждали правду, которая нас успокоит. Потом сказали уже, что с клубом ничего не случится», — сказал Комбаров в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что специалисты Счётной палаты Самарской области пришли к выводу, что финансирование «Крыльев Советов» из бюджета региона не приносит должных результатов. По их словам, больше четырёх лет размер долгов «Крыльев» превышает стоимость всего имущества клуба.
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