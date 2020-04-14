Д. Комбаров: люди посидели 2-3 недели дома, потом вылезли и поднялась статистика смертей

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров выразил мнением, что людям необходимо соблюдать правила карантина из-за коронавируса.

«Выезжал в магазин за продуктами и видел, как много людей гуляет, ездят на машине или велосипеде. Люди посидели две-три недели, с ними ничего не случилось – и они вылезли на улицу. И тут же поднялась статистика заболеваний и смертей. То, что в Европе клубы тренируются – они более эмоциональные и вспыльчивые, на месте сидеть не могут. Но в Испании и Италии статистика тоже большая, поэтому лучше раздать футболистам индивидуальные планы тренировок и переждать. Вакцину-то ещё не изобрели, подстраховаться нечем. А как эта болезнь будет влиять в будущем никто не знает. Нужно соблюдать строгий карантин, а потом уже выходить», — сказал Комбаров в эфире телеканала «Россия 24».