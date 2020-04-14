Комбаров – о сокращении зарплат: это во благо России. Деньги пойдут на больницы и врачам
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о сокращении зарплат в клубах.
«Если клуб сокращает зарплаты, то зачем держать эту информацию в секрете? Но это право клуба. А что до сокращения зарплат, то есть бюджетные и не бюджетные клубы, кризис у всех. Связано не только с коронавирусом, хотя у бюджетных, наверное, да. Нам предложили сократить зарплату на 40%, и мы согласились, ведь у нас бюджетные деньги. Те деньги, которые мы не получим, пойдут на больницы, зарплаты врачам. Мы недополучим деньги, но зато они получат больше – это во благо России. Мы хотим, чтобы если кто-то заболеет, то в больнице было достойное оборудование», — сказал Комбаров в эфире телеканала «Россия 24».
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