Д. Комбаров: если скажут, что завтра возобновляется чемпионат – мы поедем его доигрывать

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о возобновлении сезона, который в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

«Если нам позвонят и скажут, что завтра возобновляется чемпионат – мы поедем его доигрывать. Решения должны быть взвешенными. В любом случае надо подождать, пока пройдёт пик – в России он впереди, люди не всегда соблюдают меры предосторожности. Из-за этого хотят пропуски ввести, штрафы повысить. Так что нет смысла говорить о футболе – никто не знает, что будет завтра. Доигрывать надо после пика, когда в геометрической прогрессии болезнь пойдёт на спад. А если мы закончим чемпионат, а через неделю начнём новый – ничего страшного. Как и в том, чтобы играть через два дня на третий. Наоборот, мне такой ритм нравится. Для болельщиков тоже будет плюс – все соскучились по футболу, а много игр – это классно», — сказал Комбаров в эфире телеканала «Россия 24».