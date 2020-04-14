Бернарду Силва: когда «Сити» выигрывал АПЛ, призы всегда давали игрокам «Ливерпуля»

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о вручении индивидуальных наград в Английской Премьер-лиге.

«Три года назад мы стали чемпионами, „Ливерпуль“ отстал на целых 30 очков, невероятный сезон был у Кевина де Брёйне. Но приз лучшему игроку АПЛ дали Салаху. В следующем сезоне была серьёзная борьба между Рахимом Стерлингом и Вирджилом ван Дейком, наградили ван Дейка. Сейчас Де Брёйне снова проводит роскошный сезон… Но так как мы отстаём, и „Ливерпуль“ — доиграем мы чемпионат или нет — выиграет золото, награду снова получит кто-то из них. Индивидуальные награды не так важны, как кажется, надо меньше о них думать. Если что, „Ливерпуль“ — это просто пример, я восхищаюсь этой командой», — приводит слова Силвы Goal.com.

В текущем розыгрыше АПЛ, приостановленном из-за пандемии коронавируса, «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 25 очков, у команды Хосепа Гвардиолы один матч в запасе.