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Сезон в Англии может возобновиться 6 июня при закрытых трибунах

Сезон в Англии может возобновиться 6 июня при закрытых трибунах
Футбол / Англия 0

Футбольный сезон в Англии может возобновиться 6 июня, сообщает ESPN.

По данным источника, АПЛ, Чемпионшип, Первая и Вторая лиги ориентируются на 6 июня, чтобы возобновить сезон, который был прерван из-за пандемии коронавируса. До этого клубам предстоит пройти трёхнедельную подготовку.

Также вероятнее всего остаток сезона пройдёт при закрытых трибунах. Ранее сообщалось, что возможен вариант, при котором 92 встречи английской Премьер-лиги пройдут летом в течение пяти недель. При таком развитии событий каждая команда сыграет не менее двух матчей в неделю.

На данный момент практически все спортивные мероприятия по всему миру были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,9 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 119 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 449 тыс.

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