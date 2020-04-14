Вице-президент ФИФА считает, что международные матчи могут вновь пройти не ранее 2021 года

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни поделился мнением о вероятных сроках возобновления международных матчей, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Функционер полагает, что международные игры могут возобновиться не ранее 2021 года. Это связано с тем, что командам необходимо дать время доиграть внутренние первенства, а также с возможными запретами на пересечение границ.

«Я считаю, что отечественный футбол является приоритетом. Сентябрь всё ещё в планах, но я не уверен в этом, поскольку сейчас всё меняется. Не исключено, что будут проблемы с пересечением международных границ. Если мы получим зелёный свет, чтобы сыграть футбольный матч, я очень сомневаюсь, что он будет с болельщиками. Я просто не вижу этого. Думаю, что это очень большой риск», — приводит слова Монтальяни AP news.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы 2020 года, в котором примет участие сборная России, перенесли на 2021 год.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,9 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 119 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 449 тыс.