Тренеры клубов АПЛ опасаются ложных показаний физической готовности футболистов

Наставники клубов английской Премьер-лиги опасаются за физическую готовность футболистов, сообщает Daily Mail.
По данным источника, тренеры клубов АПЛ сомневаются в адекватности показателей физической формы своих игроков, несмотря на попытки контролировать их дистанционно. Тренерский персонал обеспокоен ложными показателями устройств слежения, поскольку игроки тренируются на игровой дорожке, а не на футбольном поле.
В связи с этим, вероятнее всего, клубы попросят более длительный период для подготовки к возобновлению сезона, который был прерван из-за коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,9 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 119 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 449 тыс.
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