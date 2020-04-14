Раньери предложил проводить по 5 замен за матч в концовке этого сезона
Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери поделился мнением о концовке нынешнего сезона, которая с большой вероятностью будет сжата во временных сроках из-за пандемии коронавируса.
«Футболисты словно в Формуле-1. Хватит ли месяца подготовки, чтобы они смогли играть по три матча за неделю? Возможно, нам стоит позволить делать пять замен. Если нет, игроки окажутся на пике стресса – особенно те, кто столкнулся с коронавирусом.
Так или иначе, для меня этот чемпионат всегда будет искажённым, потому что традиционное расписание было отменено. Думаю, было бы правильно разыграть чемпионство и места в Серии А», — цитирует Раньери Football Italia со ссылкой на Radio Anch’io Sport.
Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020
Раньери сообщил, что все заразившиеся коронавирусом игроки «Сампдории» излечились
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