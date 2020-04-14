Суперкамбэк «Ливерпуля», фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя — яркие события 14 апреля

«Чемпионат» предоставляет возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».

Четыре года назад, 14 апреля 2016 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Ливерпулем» и дортмундской «Боруссии».



После ничьей в Германии (1:1) «шмели» удачно начали встречу и уже к 9-й минуте добились преимущества в два мяча. В начале второго тайма красные отыграли один мяч, однако спустя некоторое время гости отличились вновь. В последние полчаса забивал только «Ливерпуль» – мерсисайдцы совершили яркий камбэк, кульминацией которого стал гол защитника Деяна Ловрена в добавленное время.



Впоследствии «Ливерпуль» дошёл до финала Лиги Европы, где проиграл «Севилье».

«Ливерпуль» — «Боруссия» — 4:3: красные вырвали путёвку в полуфинал Лиги Европы

Год назад, 14 апреля 2019 года, болельщики московского «Динамо» в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» расписали при помощи граффити стену Виктора Цоя, которая находится на Арбате.



Надпись на стене повторила строчку из известной песни группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца». Акция фанатов бело-голубых вызвала неоднозначную реакцию общественности.

Фото доступно в «инстаграме» «Динамо».

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы

Годом ранее, 14 апреля 2018 года, 54-летний житель Кировской области, являвшийся фанатом ЦСКА, был приговорён к четырём годам лишения свободы.



Тюремный срок мужчина получил за удар ножом в грудь сына, болельщика «Спартака», во время трансляции футбольного матча.