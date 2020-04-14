Чемпионат Бурунди по футболу приостановлен из-за коронавируса
Федерация футбола Бурунди (ФФБ) объявила о временной приостановке турниров в стране. Причина — пандемия коронавируса, сообщает ESPN.
С 30 марта Бурунди была единственной страной в Африке и одной из пяти стран в мире, которая продолжала проводить футбольные матчи, несмотря на распространение COVID-19.
ФФБ рассчитывает возобновить и полностью завершить нынешний сезон до конца мая.
Напомним, в Европе, несмотря на пандемию коронавируса, продолжают проходить лишь матчи чемпионата Беларуси. Там даже разрешено присутствие зрителей. Ранее президент страны Александр Лукашенко рекомендовал защищаться от коронавируса с помощью водки, бани и тракторов. Советы главы Беларуси уже не раз становились главными темами в западных СМИ.
На матче чемпионата Беларуси вывесили баннер, посвящённый Дзюбе
Читайте также
- 14 апреля 2020
-
12:17
-
11:56
-
11:42
-
11:37
-
11:31
-
11:08
-
11:01
-
10:37
-
10:32
-
10:19
-
10:01
-
09:59
-
09:40
-
09:36
-
09:26
-
08:54
-
08:30
-
07:52
-
07:31
-
06:20
-
03:45
-
02:57
-
01:38
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:50
-
00:48
-
00:46
-
00:45
-
00:25
-
00:23
-
00:16
- 13 апреля 2020
-
23:56
-
23:51
Партнерский контент