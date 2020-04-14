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Чемпионат Бурунди по футболу приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Бурунди по футболу приостановлен из-за коронавируса
Футбол / Прочие турниры 0

Федерация футбола Бурунди (ФФБ) объявила о временной приостановке турниров в стране. Причина — пандемия коронавируса, сообщает ESPN.

С 30 марта Бурунди была единственной страной в Африке и одной из пяти стран в мире, которая продолжала проводить футбольные матчи, несмотря на распространение COVID-19.

ФФБ рассчитывает возобновить и полностью завершить нынешний сезон до конца мая.

Напомним, в Европе, несмотря на пандемию коронавируса, продолжают проходить лишь матчи чемпионата Беларуси. Там даже разрешено присутствие зрителей. Ранее президент страны Александр Лукашенко рекомендовал защищаться от коронавируса с помощью водки, бани и тракторов. Советы главы Беларуси уже не раз становились главными темами в западных СМИ.

На матче чемпионата Беларуси вывесили баннер, посвящённый Дзюбе
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