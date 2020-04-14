Вадим Евсеев: люблю готовить мужскую еду: плов, стейки. На Новый год запекал гуся

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, какую предпочитает еду и что умеет готовить.
«Считается, что лучшие повара мужчины. Но как-то так случилось, что меня всегда кормили женщины. И кормили замечательно!
Часто вспоминаю Хабаровск, там постоянно в меню команды были морепродукты: вкусно, полезно. А в Перми команду просто лелеяли. Часто вспоминаю с теплотой главного повара Любу, очень душевная женщина. Да и вообще в каждой из команд, где играл и работал, сложностей с питанием не возникало. Разве что раньше еда воспринималась просто как еда, а сейчас уже другой подход к питанию. Врачи разрабатывают меню, стараясь его сбалансировать, а повара потом готовят по их пожеланиям.
Таня у меня готовит прекрасно. Знает, что я люблю: борщ, пасту, мясо в любом виде. Могла бы стать поваром в любом серьёзном ресторане, если бы захотела. Сам я мастерство показываю редко. Но метко. На Новый год запекал гуся. Люблю готовить мужскую еду: плов, стейки. Но это только когда есть время, настроение и компания. В Уфе себе готовлю редко, предпочитаю выбраться куда-то. Тем более в городе большой выбор ресторанов», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».
- 14 апреля 2020
-
12:17
-
11:56
-
11:42
-
11:37
-
11:31
-
11:08
-
11:01
-
10:37
-
10:32
-
10:19
-
10:01
-
09:59
-
09:40
-
09:36
-
09:26
-
08:54
-
08:30
-
07:52
-
07:31
-
06:20
-
03:45
-
02:57
-
01:38
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:50
-
00:48
-
00:46
-
00:45
-
00:25
-
00:23
-
00:16
- 13 апреля 2020
-
23:56
-
23:51