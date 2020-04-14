Шевченко рассказал о знаменитом голе в ворота Филимонова

Бывший нападающий сборной Украины, а ныне главный тренер команды Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о своём знаменитом голе в ворота России в гостевом матче отборочного этапа чемпионата Европы – 2000.



«Штрафной в ворота Александра Филимонова не был случайным. Во-первых, я так уже забивал — «Баварии», «Карпатам», кому-то ещё. Во-вторых, мы много работали над стандартами после тренировок с Леонидом Буряком, который ассистировал тогда в сборной Йожефу Сабо.



Тренер был в прекрасной форме, а его идеальные пласирующие передачи с фланга помогали нам с Сергеем Ребровым работать над завершением. После этого мы подавали угловые и штрафные. Я всегда старался направлять мяч в ворота, если это было под удобную правую ногу. Поставил себе такую цель: любая подача — только в створ. Мяч направляется по определённой траектории, вылетает за стенкой, опускается вниз — это всегда сложно для вратаря. А если перед голкипером пробегает группа игроков, а мы договаривались, что она будет пробегать, то шансы у бьющего повышаются. Примерно так всё и получилось», — цитирует Шевченко «Команда №1».

«Филимонова оскорбляли отборным матом дети 10-12 лет. Я-то таких слов не знаю» Автор знаменитой фразы «Боже мой!» вспоминает матч Россия – Украина 20 лет спустя.