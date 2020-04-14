Легендарный игрок «Интера»: Пауло Дибала — не чемпион
Легендарный защитник миланского «Интера» Джузеппе Бергоми поделился мнением о нападающем туринского «Ювентуса» Пауло Дибале.
«Дибала — отличный футболист, но он не великий чемпион. Вопрос в том, сможет ли он преуспеть в этой команде «Ювентуса», где есть Криштиану Роналду, который является лидером для всех остальных. Чемпион — это тот, кто не вызывает сомнений ни в клубе, ни в сборной. Пауло — не такой игрок», — приводит слова Бергоми Goal со ссылкой на Sky.
В нынешнем сезоне Дибала забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач в 34 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
Пауло выступает за туринский клуб с 2015 года. Ранее аргентинец защищал цвета «Палермо» и «Институто». В национальной команде форвард играет с 2015 года.
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