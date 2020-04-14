Футболист «Лестера» потренировался с камнем в лесу

Защитник «Лестер Сити» Кристиан Фукс провёл тренировку в условиях карантина. Футболист следовал всем правилам и рекомендациям: занимался один в безлюдном месте — в лесу. В качестве спортивного снаряда 34-летний австриец использовал большой камень.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Фукс выступает за «Лестер Сити» с 2015 года. Ранее игрок защищал цвета «Шальке-04», «Майнца-05», «Бохума», «Маттерсбурага» и «Винер-Нойштадтнера». В нынешней кампании Кристиан помог «лисам» в 14 матчах во всех турнирах.

«Лестер Сити», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 29 встречах команда Брендана Роджерса одержала 16 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.