Златан Ибрагимович показал эффектные трюки с мячом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» показал, как проводит время на карантине.



38-летний шведский футболист опубликовал видео, в котором поделился эффектными трюками с мячом.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Златан разместил ролик, в котором эффектным ударом отправил мяч в корзину, и бросил вызов бывшему партнёру по «Манчестер Юнайтед» полузащитнику Полю Погба. Француз принял вызов и повторил трюк.

Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все национальные чемпионаты в мире. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также играют в Никарагуа и Таджикистане. Сегодня стало известно о приостановке первенства Бурунди.