Златан Ибрагимович показал эффектные трюки с мячом
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» показал, как проводит время на карантине.
38-летний шведский футболист опубликовал видео, в котором поделился эффектными трюками с мячом.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее Златан разместил ролик, в котором эффектным ударом отправил мяч в корзину, и бросил вызов бывшему партнёру по «Манчестер Юнайтед» полузащитнику Полю Погба. Француз принял вызов и повторил трюк.
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все национальные чемпионаты в мире. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также играют в Никарагуа и Таджикистане. Сегодня стало известно о приостановке первенства Бурунди.
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