Роналдо назвал Дэвида Бекхэма одним из лучших полузащитников всех времён

Бывшие игроки мадридского «Реала» Роналдо и Дэвид Бекхэм пообщались в прямом эфире в «Инстаграме».

Бекхэм рассказал, как впервые оказался в раздевалке «сливочных»: «Помню, как ты сказал: «Мы всегда говорили, что Бекхэм — единственный английский футболист, который смог бы заиграть в сборной Бразилии». Я никогда не верил тебе, но спасибо за эти слова! Почему я это говорю? Потому что бразильцы — лучшие игроки. Ты хорошо знаешь это».

Роналдо ответил Дэвиду: «Тогда я говорил искренне. В центре поля ты был одним из лучших футболистов всех времён. Это было заметно по твоей работе с мячом. Ты мог отдать передачу куда угодно, тебе даже не надо было смотреть на меня. Я просто бежал вперёд, и мяч прилетал ко мне. Я должен поблагодарить тебя за эти передачи».