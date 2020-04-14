Дюков о словах Федуна про ОПЕК+: не согласен. Сделка необходима, ничего унизительного нет

Президент Российского футбольного союза и генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков поделился мыслями о заключении Россией сделки ОПЕК+, а также прокомментировал заявление владельца «Спартака» и вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна на эту тему.
«Сделка необходима. В условиях очень сильного падения спроса на нефть, которое мы наблюдаем, единственной эффективной стратегией является управляемое согласованное снижение общей мировой добычи. Оно точно лучше, чем снижение добычи из-за того, что заполнились все нефтехранилища.
Что касается слов Федуна, я не согласен. Соглашение нужно, причём нужно всем производителям, и в нём нет ничего унизительного. Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18 процентов. Это соответствует квоте, которая была у нашей страны в рамках сделки в 2016–2019 годах. В этот раз, помимо ОПЕК+, сокращение будет поддержано и другими производителями, такими как США, Бразилия, Норвегия. С учётом сокращения добычи, которое будет произведено этими странами, доля России составит менее 15 процентов», — цитирует Дюкова «Коммерсантъ».
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