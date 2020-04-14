ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Александром Журавлёвым — в 18:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.
Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 14 апреля, начало — в 18:00 мск.
У нас в виртуальных гостях — видеоблогер, ведущий YouTube-канала «МЯЧ production» Александр Журавлёв. С ним пообщается журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!
Смотрите интервью с Александром Журавлёвым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».
Ранее футбольным гостями шоу #ОСТАЁМСЯДОМА стали полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме, главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев, наставник юношеской сборной России Александр Кержаков, а также бывшие игроки национальной команды страны Роман Широков, Александр Мостовой и Роман Павлюченко.
- 14 апреля 2020
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