#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Александром Журавлёвым — в 18:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.

Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 14 апреля, начало — в 18:00 мск.

У нас в виртуальных гостях — видеоблогер, ведущий YouTube-канала «МЯЧ production» Александр Журавлёв. С ним пообщается журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!

Смотрите интервью с Александром Журавлёвым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

Ранее футбольным гостями шоу #ОСТАЁМСЯДОМА стали полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме, главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев, наставник юношеской сборной России Александр Кержаков, а также бывшие игроки национальной команды страны Роман Широков, Александр Мостовой и Роман Павлюченко.