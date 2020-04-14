Дюков: исходим из того, чтобы доиграть сезон РПЛ. Желательно со зрителями

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о судьбе концовки нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги, приостановленного из-за пандемии коронавируса.



«Позиция УЕФА в том, что надо постараться доиграть еврокубковые турниры и национальные первенства. Мы тоже пока исходим из того, что наиболее оптимальным вариантом было бы всё-таки доиграть чемпионат. На это будет три летних месяца. Как и когда именно — зависит от эпидемиологической обстановки. Желательно, чтобы матчи проходили со зрителями, потому что футбол прежде всего для болельщиков. Но если такой возможности не будет, рассмотрим и вариант проведения матчей без зрителей. Футбол без зрителей на трибунах и трансляции по ТВ всё-таки лучше, чем в принципе его отсутствие.



Что касается варианта с возобновлением чемпионата на первой неделе июня, такой сценарий рассматривался, но мне в текущей ситуации это кажется маловероятным», — приводит слова Дюкова «Коммерсантъ».

Зря приехали. 6 новичков РПЛ с истекающим контрактом, так и не успевших заиграть в России Двое из них даже ни разу не выходили на поле.