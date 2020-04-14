Малафеев в платье, жена — топлес. Экс-игрок «Зенита» поучаствовал в популярном челлендже

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев вместе с женой Екатериной принял участие в популярном челлендже Flip The Switch. Его суть — поменяться одеждой с партнёром.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее возлюбленная Малафеева побрила мужа в ванне, а также записала ролик в платье-подушке.

Малафеев провёл в «Зените» всю профессиональную карьеру. Вместе с сине-бело-голубыми вратарь четыре раза стал чемпионом России, трижды выиграл Кубок страны и завоевал один Кубок УЕФА.

Национальную команду России Вячеслав представлял с 2003 по 2012 год. В его активе бронзовая медаль чемпионата Европы — 2008, который проходил в Австрии и Швейцарии.

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