Алиев: слышал, что могут аннулировать сроки Путина. Захватил, как говорится, власть

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александр Алиев рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину.



«Как к нему относиться, если он уже 20 лет президент? Очевидно, как люди голосуют… Пускай Путин делает всё для россиян, для стариков, чтобы они жили нормально. Но ещё раз, мы все прекрасно понимаем, что везде все воруют. Что мне нравится в Путине — так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А на Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили.



Слышал, что могут аннулировать сроки правления Путина. Захватил, как говорится, власть. Я не разбираюсь в политике, но могу сказать точно, чего хочу — порядка в стране. А голосовать за поправки я не имею права. Да, паспорт есть, но я его просто восстановил для того, чтобы в «Локомотиве» не считаться иностранцем. А на голосования, повторюсь, я не хожу», — цитирует Алиева Sport24.

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