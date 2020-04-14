Погба — о критике от Сунесса: я даже не знал, кто он такой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, как относится к критике в свой адрес от бывшего игрока и тренера «Ливерпуля» Грэма Сунесса.

«Я даже не знал, кто он такой. Слышал, что Сунесс был отличным футболистом и всё такое. Не знаю его в лицо, но слышал это имя. Я не тот, кто часто слушает эти рассуждения. Смотрю много футбольных матчей, но не задерживаюсь после них, чтобы послушать, почему игроки сделали то или это. Мне нравится концентрироваться на футболе», — приводит слова Погба Goal со ссылкой на UTD Podcast.

Сунесс выступал за «Ливерпуль» с 1978 по 1984 год. С 1991 по 1994 год шотландец возглавлял мерсисайдцев. В качестве игрока красных хавбек пять раз стал чемпионом Англии и трижды выиграл Кубок европейских чемпионов.