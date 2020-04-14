Фанаты «Арсенала» разгрузили несколько фур с продуктами для незащищённых слоёв населения

Болельщики «Арсенала» приняли участие в совместной акции Российского футбольного союза и розничной сети супермаркетов.
В условиях пандемии коронавируса для наименее защищённых слоёв населения, в частности, одиноких пенсионеров, многодетных семей, воспитывающих детей-инвалидов, формируются наборы продуктов и товаров первой необходимости.
Более 30 тульских фанатов под руководством специалиста по работе с болельщиками «Арсенала» Михаила Максимова разгрузили несколько фур. В них — товары первой необходимости и продукты длительного хранения. В состав набора входят несколько видов круп, рыбные и мясные консервы, мука, сахар, подсолнечное масло, молоко, кондитерские изделия, товары первой необходимости, средства индивидуальной защиты. Сформированные наборы доставят семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, а также воспитывающим детей-инвалидов.
На разгрузку фур у болельщиков ушло около четырех часов. Благодаря их усилиям уже сегодня готовые наборы будут отправлены в муниципальные образования Тульской области для адресной раздачи.
- 14 апреля 2020
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