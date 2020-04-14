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Алиев: хотел бы встречи России и Украины — был бы матч века! Надо заканчивать войну

Алиев: хотел бы встречи России и Украины — был бы матч века! Надо заканчивать войну
Футбол / Сборная России 0

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александр Алиев поделился мыслями о возможности встречи сборных России и Украины.

«В России очень хорошие футболисты, прекрасная сборная. То же самое и на Украине. Самое главное, чтобы они сыграли, надо заканчивать наконец войну. Я бы очень хотел, чтобы Россия и Украина встретились между собой — был бы матч века! Не смотрели бы на лучшие сборные мира, как смотрели бы на Украину и Россию. Правильно ли, что команды разводят на стадии группового этапа? Честно, я не понимаю, зачем вся эта политика лезет в спорт», — приводит слова Алиева Sport24.

Алиев защищал цвета киевского «Динамо» с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Также он два года играл в России, где выступал за «Локомотив» и «Анжи». В сборную Украины экс-хавбек вызывался с 2008 по 2012 год.

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