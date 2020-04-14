Феллайни выписан из больницы после заражения коронавирусом. Он провёл там три недели

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни, известный по выступлению за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», был выписан из больницы в Китае, сообщает AFP.



32-летний бельгийский футболист провёл в медучреждении три недели и избежал серьёзных проблем со здоровьем. Две ближайшие недели Маруан проведёт дома в самоизоляции.



О заражении Феллайни коронавирусом стало известно 22 марта. В тот же день он подтвердил эту информацию. При этом хавбек стал единственным инфицированным игроком из китайской Суперлиги.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 119 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 447 тыс.



Ранее Феллайни опубликовал видео, на котором тренировался в больнице.