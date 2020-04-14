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Кинокритик: Батлер — не просто полуголый мужик. Может, Дзюба видит в нём своё альтер эго

Кинокритик: Батлер — не просто полуголый мужик. Может, Дзюба видит в нём своё альтер эго
Футбол / РПЛ 0

Кинокритик Антон Долин поделился мыслями об актёре Джерарде Батлере, фильмы с участием которого вошли в список любимых картин нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Очевидно, что Дзюбе нравится Джерард Батлер – в списке его любимых фильмов два с его участием. Батлер – маскулинная модель для подражания для многих людей начиная с фильма «300 спартанцев». Он может играть и лирического, и романтического героя, смеяться над собой. Это не просто полуголый мужик, готовый пойти на смерть ради победы, но ещё и тонкая персона с самоиронией. Батлер обладает природным обаянием и харизмой в большей степени, чем актёрской способностью.

Дзюбу тоже любят за харизму и обаяние? Может, он видит в Батлере своё альтер эго, ассоциирует себя с ним», — сказал Долин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Кинокритик Долин: список Дзюбы — выбор настоящего народного героя
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