Кинокритик: Батлер — не просто полуголый мужик. Может, Дзюба видит в нём своё альтер эго

Кинокритик Антон Долин поделился мыслями об актёре Джерарде Батлере, фильмы с участием которого вошли в список любимых картин нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Очевидно, что Дзюбе нравится Джерард Батлер – в списке его любимых фильмов два с его участием. Батлер – маскулинная модель для подражания для многих людей начиная с фильма «300 спартанцев». Он может играть и лирического, и романтического героя, смеяться над собой. Это не просто полуголый мужик, готовый пойти на смерть ради победы, но ещё и тонкая персона с самоиронией. Батлер обладает природным обаянием и харизмой в большей степени, чем актёрской способностью.
Дзюбу тоже любят за харизму и обаяние? Может, он видит в Батлере своё альтер эго, ассоциирует себя с ним», — сказал Долин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 14 апреля 2020
-
16:41
-
16:36
-
16:35
-
16:28
-
16:15
-
16:11
-
15:58
-
15:52
-
15:26
-
15:24
-
15:05
-
15:02
-
14:08
-
14:08
-
13:31
-
13:29
-
13:15
-
12:59
-
12:37
-
12:26
-
12:17
-
11:56
-
11:42
-
11:37
-
11:31
-
11:08
-
11:01
-
10:37
-
10:32
-
10:19
-
10:01
-
09:59
-
09:40
-
09:36
-
09:26