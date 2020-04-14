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«Интер» хочет получить Гризманна за Мартинеса

«Интер» хочет получить Гризманна за Мартинеса
Футбол / Испания 0

Каталонская «Барселона» намерена усилить состав команды нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом. 22-летний аргентинец является главной целью сине-гранатовых на ближайшее трансферное окно.

«Интер» не хочет продавать Мартинеса, но понимает, что игрок может захотеть уйти. По информации La Gazzetta dello Sport, в качестве замены чёрно-синие рассматривают несколько вариантов, одним из которых является форвард «Барселоны» Антуан Гризманн.

Отступные за Мартинеса составляют € 111 млн, за Гризманна — € 120 млн. «Интер» ещё не предлагал каталонцам обменяться футболистами. Миланский клуб хочет, чтобы переговоры начала «Барселона».

Ранее Marca сообщала, что сине-гранатовые не планируют расставаться с Гризманном.

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