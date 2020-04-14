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Сёмин посадил дерево и посвятил его дяде, прошедшему Великую Отечественную войну

Сёмин посадил дерево и посвятил его дяде, прошедшему Великую Отечественную войну
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин принял участие в международной акции «Сад памяти». Специалист посадил дерево и посвятил его своему дяде, который прошёл Великую Отечественную войну.

«Сейчас идёт международная акция — «Сад памяти». Мне подарили саженец с героической Орловской земли. Сегодня я посадил дерево, которое посвящаю своему дяде Павлу Филипповичу, который прошёл всю войну и дошёл до Берлина. «Сад памяти» пусть растёт и набирает силы по всей стране! Пусть такой же крепкой будет память о подвиге наших людей. Присоединяйтесь!» — написал Сёмин на свой странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Юрия Сёмина в «Инстаграме».

Напомним, на данный момент Российская Премьер-Лига приостановлена из-за коронавируса.

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