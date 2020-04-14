Как вы думаете, когда возобновится чемпионат России?
Российская Премьер-Лига в настоящее время приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса.
Приостановлены все европейские национальные чемпионаты, кроме Беларуси. Перенесены на неопределённый срок матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как вы думаете, когда возобновится чемпионат России?
После 22 туров лидером российского национального чемпионата является петербургский «Зенит», который в 22 матчах набрал 50 очков. Ближайшими конкурентами лидера являются московский «Локомотив» и «Краснодар», которые набрали по 41 очку. В зоне вылета находятся самарские «Крылья Советов» (22) и грозненский «Ахмат» (20).
Принять участие в голосовании можно на «Чемпионате».
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