Как вы думаете, когда возобновится чемпионат России?

Российская Премьер-Лига в настоящее время приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса.

Приостановлены все европейские национальные чемпионаты, кроме Беларуси. Перенесены на неопределённый срок матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как вы думаете, когда возобновится чемпионат России?

После 22 туров лидером российского национального чемпионата является петербургский «Зенит», который в 22 матчах набрал 50 очков. Ближайшими конкурентами лидера являются московский «Локомотив» и «Краснодар», которые набрали по 41 очку. В зоне вылета находятся самарские «Крылья Советов» (22) и грозненский «Ахмат» (20).

Принять участие в голосовании можно на «Чемпионате».