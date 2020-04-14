Юран – о словах Алиева про Крым: либо человек невменяемый, либо желаю ему закусывать

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал высказывание бывшего полузащитника киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александра Алиева, который ранее поделился мнением о государственной принадлежности Крыма.
«Если ты футбольный человек — говори о футболе. Если ты политик — говори о политике. Если ты, Алиев, всю жизнь играл и тренировался, говорить о политике — полный бред. Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
Сейчас в мире одна тема — как быстрее найти вакцину и избежать всеобщей беды, чтобы люди не умирали. Он же не просто кому-то на кухне это сказал, а высказал это в прессе. Чтобы такое высказывать, ты должен как минимум быть компетентным в этом вопросе. А как максимум знать, как это работает изнутри.
Если ты футболист и рассуждаешь о политике, надо делать поправку на голову. Повторюсь, важнее всего сейчас — вакцина и жизни людей. Давайте мы объединимся и поможем украинцам, россиянам, итальянцам, чтобы везде люди не умирали. Смерть — это самая большая трагедия человека», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 14 апреля 2020
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