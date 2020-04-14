Юран: государство сейчас могло бы взять на себя хотя бы 50% оплаты коммунальных счетов

Главный тренер «Химок» Сергей Юран признался, что тяжело переносит самоизоляцию, а также выразил мнение, что государству следовало бы оказать гражданам помощь с оплатой коммунальных счетов.
«Самоизоляция проходит тяжеловато. Эта ситуация отобрала моё любимое дело. Всегда думаю о том, когда продолжится ФНЛ и Кубок России. Мы прекрасно провели стартовый отрезок во всех турнирах матчами с прямыми конкурентами. Ребята перестроились под мой футбол. Я вижу, что они получают удовольствие, а вместе с этим удовольствие получаю и я. Не хватает адреналина, чувства готовности к следующему матчу.
Все сейчас целыми днями сидят дома: телевизоры не выключаются, компьютеры работают, свет всегда горит, газ всегда включён. Значит, полетят и большие коммунальные счета. Моё мнение — сейчас хотя бы 50% оплаты коммунальных счетов могло взять на себя государство. Помимо всего этого людям нужно и питаться. Это очень беспокоит. Повторюсь, у нас не все в хорошем финансовом положении, чтобы безболезненно пройти этот этап», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 14 апреля 2020
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