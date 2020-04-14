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Ахметов потренировался с мячом дома в условиях карантина

Ахметов потренировался с мячом дома в условиях карантина
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов показал, как тренируется дома в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

Футболист разложил на полу фишки и оббегал их с мячом.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ахметов перешёл в ЦСКА летом 2018 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 21 матче российского национального чемпионата (17 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил три жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2022 года.

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020

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