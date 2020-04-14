Ахметов потренировался с мячом дома в условиях карантина
Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов показал, как тренируется дома в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Футболист разложил на полу фишки и оббегал их с мячом.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ахметов перешёл в ЦСКА летом 2018 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 21 матче российского национального чемпионата (17 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил три жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2022 года.
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020
Ахметов учит английский язык во время карантина
Читайте также
- 14 апреля 2020
-
19:58
-
19:53
-
19:35
-
19:34
-
19:22
-
19:14
-
18:49
-
18:45
-
18:34
-
18:33
-
18:25
-
18:17
-
18:05
-
17:51
-
17:47
-
17:32
-
17:30
-
17:28
-
17:11
-
16:59
-
16:58
-
16:41
-
16:36
-
16:35
-
16:28
-
16:15
-
16:11
-
15:58
-
15:52
-
15:26
-
15:24
-
15:05
-
15:02
-
14:08
-
14:08
Партнерский контент