Агент Сафонов: у Дзюбы деньги на первом месте, в Италии никто столько не даст

Агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию об интересе римского «Лацио» к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.



«В „Лацио“ Дзюба не подойдёт по стилю игры. Про Англию и Испанию я бы ещё поверил, но не про Италию. Посмотрите, какие защитники в Италии, там большинство игр заканчивается нулевыми результатами. Тем более там сейчас пандемия и паника, практически все дела заморозились. Считаю, что его поезд давно ушёл. Думаю, у Артёма финансы сейчас на первом месте, а учитывая, какое налогообложение в Италии, под 50% или больше, никто ему не даст такие деньги.



К тому же на носу чемпионат Европы, а если он не будет попадать в состав? Дзюба не будет так рисковать», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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