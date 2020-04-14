В «Ливерпуле» ввели штрафы за опоздание на онлайн-тренировки

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о проведении онлайн-тренировок с командой.
«Никогда бы не подумал, что буду получать столько удовольствия от онлайн-тренировок. Парни в хорошем настроении. Сразу чувствуется, как мы скучаем друг по другу. Это исключительный коллектив. Конечно, хочется быть рядом с ними. Но я получаю удовольствие, потому что вижу их, мы обмениваемся сообщениями и мнениями. Если тренировка начинается в 10:00, то чат открывается в 9:30, и почти все в нём появляются заранее. Особенно рано приходили на первые занятия, потому что технологию нужно было опробовать. Теперь все знают, как это работает. Если кто-то опаздывает на тренировку, для него предусмотрен штраф. Лучшее, что у нас есть в 2020 году, — это технические возможности. Если бы подобное произошло в 80-е годы, было бы настоящее сумасшествие», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
- 14 апреля 2020
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