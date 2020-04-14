Президент «Насьонала»: Роналду сам позвонил нам, и мы дали ему возможность тренироваться

Президент португальского «Насьонала» Руи Алвеш рассказал, почему нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду тренируется с его командой.



Ранее стало известно, что Роналду провёл тренировку на стадионе в городе Фуншал на Мадейре во время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.



«Криштиану сам позвонил нам, и мы были рады предоставить ему такую возможность. Мы следовали всем санитарным правилам и протоколам Мадейры, связанным с коронавирусом. Роналду был нашим парнем и сейчас является лучшим примером для воспитанников академии клуба. Он настоящий образец для подражания. Роналду суперпрофессионал и обладает замечательными человеческими качествами. Он гордость нашего общества, всех нас. Лучший футболист в истории родился на нашем маленьком острове», — приводит слова Алвеша Tuttosport.

Роналду провёл тренировку на стадионе на Мадейре