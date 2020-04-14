Футбольный блогер Журавлёв рассказал, сколько можно заработать в YouTube

Футбольный блогер Александр Журавлёв в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал, сколько можно заработать в YouTube.

«YouTube блогерам платит небольшую сумму, за миллион просмотров в месяц примерно $ 500, но бывает чуть больше или наоборот – зависит от контента. А от спонсоров получают разные деньги – зависит и от блогера, и от тематики. В среднем это от 10 до 70 копеек за просмотр. За 100 тысяч просмотров могут заплатить тысячу рублей – это мало, но это и минимальный прайс. Некоторые платят и рубль за просмотр, но это бывает редко. У меня есть ролики, где мы не вставляем рекламу. У нас от четырёх до восьми миллионов просмотров», — сказал Журавлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.