Футбольный блогер Журавлёв рассказал, сколько можно заработать в YouTube
Футбольный блогер Александр Журавлёв в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал, сколько можно заработать в YouTube.
«YouTube блогерам платит небольшую сумму, за миллион просмотров в месяц примерно $ 500, но бывает чуть больше или наоборот – зависит от контента. А от спонсоров получают разные деньги – зависит и от блогера, и от тематики. В среднем это от 10 до 70 копеек за просмотр. За 100 тысяч просмотров могут заплатить тысячу рублей – это мало, но это и минимальный прайс. Некоторые платят и рубль за просмотр, но это бывает редко. У меня есть ролики, где мы не вставляем рекламу. У нас от четырёх до восьми миллионов просмотров», — сказал Журавлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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