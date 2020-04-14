Бывший вице-президент «Барселоны»: мои слова о коррупции в клубе правдивы и доказуемы

Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Русо отреагировал на решение каталонского клуба подать на него в суд из-за обвинений в коррупции.



«Мои слова о коррупции в клубе абсолютно правдивы и доказуемы. Мнение, которое я высказал, обосновано. Это позволяет мне утверждать, что заявленный клубом иск не имеет никаких оснований. Я информировал клуб об этих нарушениях, но к сожалению, эта информация стала причиной моей отставки. В этой ситуации я оставляю за собой право прибегнуть к законным мерам, которые могут быть предприняты для защиты моих законных интересов и прав. Этим вопросом сейчас занимается мой адвокат», — приводит слова Русо Mundo Deportivo.



Напомним, Русо — один из шести руководителей «Барселоны», уволившихся 9 апреля. После отставки бывший вице-президент рассказал о финансовых махинациях в стане сине-гранатовых и сообщил, что некоторые сотрудники воровали средства из клубной казны.



«Барселона» выпустила ответное заявление, в котором отрицала все обвинения Русо. Позже официальный представитель каталонцев Жозеп Вивес отметил, что обвинений в коррупции не может быть, так как руководство клуба работает чисто.

«Барселона» намерена подать в суд на бывшего вице-президента из-за обвинений в коррупции