Бывший вице-президент «Барселоны»: мои слова о коррупции в клубе правдивы и доказуемы

Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Русо отреагировал на решение каталонского клуба подать на него в суд из-за обвинений в коррупции.
«Мои слова о коррупции в клубе абсолютно правдивы и доказуемы. Мнение, которое я высказал, обосновано. Это позволяет мне утверждать, что заявленный клубом иск не имеет никаких оснований. Я информировал клуб об этих нарушениях, но к сожалению, эта информация стала причиной моей отставки. В этой ситуации я оставляю за собой право прибегнуть к законным мерам, которые могут быть предприняты для защиты моих законных интересов и прав. Этим вопросом сейчас занимается мой адвокат», — приводит слова Русо Mundo Deportivo.
Напомним, Русо — один из шести руководителей «Барселоны», уволившихся 9 апреля. После отставки бывший вице-президент рассказал о финансовых махинациях в стане сине-гранатовых и сообщил, что некоторые сотрудники воровали средства из клубной казны.
«Барселона» выпустила ответное заявление, в котором отрицала все обвинения Русо. Позже официальный представитель каталонцев Жозеп Вивес отметил, что обвинений в коррупции не может быть, так как руководство клуба работает чисто.
- 14 апреля 2020
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