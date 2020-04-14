«Зенит» и «Спартак» потроллили друг друга в «Твиттере»

Пресс-службы петербургского «Зенита» и московского «Спартака» потроллили друг друга в «Твиттере».

Красно-белые в своём «твиттере» спросили: «Где вы находитесь дома?». Петербуржцы на своей странице в «Твиттере» ответили: «На семь мест выше вас».

Затем спартаковцы опубликовали послематчевое интервью бывшего капитана «Зенита» Владислава Радимова, который заявил, что московский клуб был сильнее в очном матче.

«Зенит», набрав в 22 матчах 50 очков, является лидером Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (28) — на восьмом месте. В настоящее время российский национальный чемпионат из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен. Приостановлены также чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020