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«Зенит» и «Спартак» потроллили друг друга в «Твиттере»

«Зенит» и «Спартак» потроллили друг друга в «Твиттере»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-службы петербургского «Зенита» и московского «Спартака» потроллили друг друга в «Твиттере».

Красно-белые в своём «твиттере» спросили: «Где вы находитесь дома?». Петербуржцы на своей странице в «Твиттере» ответили: «На семь мест выше вас».

Затем спартаковцы опубликовали послематчевое интервью бывшего капитана «Зенита» Владислава Радимова, который заявил, что московский клуб был сильнее в очном матче.

«Зенит», набрав в 22 матчах 50 очков, является лидером Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (28) — на восьмом месте. В настоящее время российский национальный чемпионат из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен. Приостановлены также чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси.

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