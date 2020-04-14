Спортсмены из Пермского и Красноярского краёв вернулись в Россию при содействии Минспорта

Женский футбольный клуб «Звезда» (Пермский край) и сборная Красноярского края по триатлону вернулись в Россию 14 апреля при содействии Министерства спорта Российской Федерации, сообщает пресс-служба организации.
Борт, на котором находились 36 российских спортсменов и специалистов команд, а также одна украинская спортсменка, прибыл из Антальи в Москву.
После возвращения из Турции Министерство спорта обеспечит спортсменам и специалистам команд условия обсервации на базе «Озеро Круглое» для прохождения 14-дневного карантина.
Минспорт России продолжает держать на контроле ситуацию с возвращением домой находящихся за рубежом спортсменов и специалистов сборных команд России и сборных команд субъектов страны. На данный момент эвакуация в Россию требуется семи спортсменам. По каждому случаю составлен план эвакуации.
Министерство спорта находится в постоянном контакте с субъектами Российской Федерации, руководителями делегаций, спортивных федераций, а также с Оперативным штабом, МИД России и Росавиацией по предполагаемым датам эвакуации.
- 14 апреля 2020
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