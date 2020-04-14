«Уфа» запустила цикл видеотренировок для воспитанников школы

«Уфа» запустила цикл недельных видеотренировок для воспитанников школы во время режима самоизоляции, организованного из-за пандемии коронавируса.
Тренировки разделены на три возрастные группы: старшие, в число которых попали игроки «Уфы-2», молодёжный состав клуба, а также команды, состоящие из футболистов 2003-2004 годов рождения; средние — команды, состоящие из игроков 2005-2008 годов рождения; и младшие — команды, состоящие из футболистов 2009-2013 годов рождения. Каждой возрастной группе был составлен индивидуальный план тренировок, рассчитанный на неделю. Данные тренировки можно выполнять в домашних условиях. Все упражнения показывают тренеры команд соответствующих возрастных групп.
В каждом видеоролике показан тренировочный процесс, рассчитанный на время от 40 минут до одного часа, в зависимости от возраста воспитанников. Отмечается, что тренировки могут выполнять не только воспитанники футбольной школы «Уфы», но и болельщики, желающие оставаться в хороших физической форме во время самоизоляции. Всего будет выпущено 12 видеотренировок. Самых активных воспитанников «Уфа» планирует наградить специальными призами.
- 14 апреля 2020
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