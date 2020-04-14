«Челси» готов продать Канте за € 70 млн
Лондонский «Челси» решил расстаться с французским полузащитником Н'Голо Канте, утверждает Football Italia со ссылкой на L'Equipe.
По данным источника, футболист будет выставлен на трансфер, так как уровень его игры больше не устраивает тренерский штаб клуба. В связи с этим лондонцы готовы продать француза за € 70 млн. Интерес к хавбеку проявляют «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Реал».
Канте перешёл в «Челси» летом 2016 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила € 35,8 млн. В нынешнем сезоне 29-летний француз принял участие в 18 матчах чемпионата Англии (в 16 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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