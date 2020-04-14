Феллайни поблагодарил медперсонал больницы, в которой лечился от коронавируса

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни, известный по выступлению за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», поблагодарил медицинский персонал больницы, в которой он проходил лечение от коронавирусной инфекции.



«Пришло время от всего сердца поблагодарить медперсонал больницы, а также мой клуб и его медицинский штаб за то, что так заботились обо мне и о моём комфорте, пока я болел. Самая трудная часть позади. Давайте продолжать бороться, это очень важно!» — написал Феллайни на своей странице в «Инстаграме».



О заражении Феллайни коронавирусом стало известно 22 марта. В тот же день он подтвердил эту информацию. При этом хавбек стал единственным инфицированным игроком из китайской Суперлиги. Сегодня, 14 апреля, Феллайни был выписан из больницы.

Феллайни выписан из больницы после заражения коронавирусом. Он провёл там три недели