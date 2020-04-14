«26 лет назад я ещё мог и так». Карпин вспомнил свой гол за «Спартак» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вспомнил, как в сезоне-1993/1994 он забил гол в ворота стамбульского «Галатасарая». Тогда он выступал за московский «Спартак».
«О как. 26 лет назад, оказывается, я ещё мог и так», — написал Карпин в своём «инстаграме».
Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Карпина. Права на видео принадлежат UEFA.
Карпин отличился на 83-й минуте, сделав счёт 2:0 в пользу российского клуба. Турки сумели отыграть один мяч, но спартаковцы удержали победу. В итоге «Спартак» финишировал на третьем месте в группе, вслед за «Барселоной» и «Монако», а «Галатасарай» остался на последнем.
Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1994 год. В составе красно-белых он трижды становился чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны.
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