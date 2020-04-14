Бывший вратарь «Севильи» Палоп вылечился от коронавируса

Бывший вратарь «Севильи» Андрес Палоп сообщил, что он вылечился от коронавируса.
«Здравствуйте, друзья! 12 дней назад меня госпитализировали из-за положительного теста на коронавирус. К сожалению, как и многие люди, я заразился и меня положили в больницу. Теперь я могу сказать, что после нескольких дней неудач и неуверенности у меня диагностировали отрицательный результат. Так что я уже дома. Я хочу от всего сердца поблагодарить вас и пожелать всего наилучшего врачам, пульмонологам, медсёстрам, радиологам, уборщикам и поварам… И вообще всей больнице, почему бы и нет? Все они были очень важны для моего выздоровления. Спасибо, большое спасибо и ещё раз большое спасибо. Я никогда не забуду ту любовь и внимание, которыми вы меня окружили», — написал Палоп на своём странице в «Инстаграме».
- 14 апреля 2020
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