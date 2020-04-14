Паршивлюк: занимаюсь улучшением своего английского, а ещё решил освоить игру на фортепиано

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк подвёл итоги весенних матчей в чемпионате России, а также рассказал, чем занимается во время самоизоляции.



«Три весенние игры оцениваю удовлетворительно. Да, мы выиграли два матча, набрали шесть очков, поднялись вверх в турнирной таблице, но точно хотели большего. Учитывая, какой матч мы проиграли, большого позитива от этих трёх игр быть не может.



Тренировки с Пепе хорошие. Он профессионал, сделал со своей стороны всё, что мог в данных условиях. Но ничего не заменит живых занятий с командой и мячом на поле. Но, повторюсь, в данных обстоятельствах это был максимум.



Два месяца находился в отрыве от семьи на сборах, поэтому сейчас стараюсь наверстать недостаток общения с детьми и супругой. Конечно, смотрим фильмы и сериалы, много читаю. В обязательном порядке работаю над улучшением своего английского. А ещё решил освоить игру на фортепиано — довольно интересно», — приводит слова Паршивлюка официальный сайт «Динамо».

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